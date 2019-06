Olimpia Milano, Messina: «Penso al campo, non ho manie da dittatore»

Il nuovo coach e presidente dell'area tecnica dell'Olimpia Milano, Ettore Messina, si presenta al Forum ringraziando per l'opportunità Giorgio Armani, «un proprietario prestigioso ed appassionato», ma evidenziando di non avere «manie di controllo da dittatore nordcoreano» nel club 28 volte campione d'Italia: «Non ho scelto Milano per avere il controllo totale su tutto, io devo solo occuparmi di pallacanestro». «Qui avrò l'opportunità - spiega - di fare il capo allenatore dopo 5 anni da assistente di Popovich, il più grande, e di farlo con le persone in cui credo con i giusti criteri, con i principi giusti. Qui avrò occhio su tutto ma un occhio ossessivo, ho la speranza di non dover utilizzare mai il mio diritto di veto». Messina preferisce non dare indicazioni di mercato ('Devo ancora parlare con i giocatori, poi valuterò ma non aspettatevi rivoluzioni nel roster') ma è chiaro sui concetti che vuole portare: «Voglio gente che si sbucci le ginocchia in difesa e se la passi in attacco. I più forti si devono prendere responsabilità, non libertà». E a chi paragona il suo arrivo a quello di Conte all'Inter, Messina replica con una battuta: «Farei fatica, io sono milanista»

