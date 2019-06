Europei femminili, Italia oggi al via contro la Turchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meglio togliersi il dente subito. E così l'Italia di coach Marco Crespi, agli Europei serbo-lettoni che prendono il via oggi, duellerà per la prima palla a due contro la Turchia, affrontata quattro volte nelle ultime edizioni della rassegna continentale (2009, 2013, 2015 e 2017) sempre con esito triste, al di là del poker di sconfitte. Due anni fa, ad esempio, le azzurre persero il secondo impegno del girone per 54-53 ma persero soprattutto Chicca Macchi, messa ko dalla frattura alla mandibola. Bestia nera da esorcizzare, insomma, la Turchia. «Giochiamo contro una squadra che fa dell'aggressività una delle sue caratteristiche principali» ha ricordato Crespi, che in Serbia ha portato un mix di veterane e giovani dal futuro assicurato. La capitana Giorgia Sottana - al quinto europeo - è splendida rappresentante del primo gruppo. Le esordienti Cubaj, Ercoli e Andrè lo sono del secondo (prima all'europeo anche per Caterina Dotto e Nicole Romeo, fresche d'azzurro ma con più esperienza anagrafica delle altre tre deb). E poi c'è lei, la stella, che per data di nascita fa parte del secondo gruppo ma per esperienza lo è del primo: Cecilia Zandalasini, classe 1996, tre campionati vinti in Italia con Schio, ma soprattutto un titolo nella Wnba americana con le Minnesota Lynx e uno in Turchia con il Fenerbahce.SOGNO A CINQUE CERCHINella prima fase le azzurre affronteranno anche Ungheria e Slovenia. Le prime dei quattro gruppi vanno direttamente ai quarti, le seconde e terze spareggiano per gli altri posti. Le prime sei squadre del torneo si qualificano per il pre-olimpico, che si terrà dal 2 al 10 febbraio 2020. Dai gol francesi ai canestri in Serbia e Lettonia, c'è un'altra ItalDonne che vuole sognare in grande.Il calendario delle azzurre: oggi Italia-Turchia (ore 18.30); domani Italia-Ungheria (18.30), domenica 30 Italia-Slovenia (18.30). Tutti i match in diretta su Sky Sport 1