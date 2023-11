Roma femminile, show in Coppa Italia: batte il Cesena 6-0 e vola ai quarti di finale

L’impegno era agevole. Nonostante il turnover di Spugna, massiccio, in vista del Napoli sabato e del Bayern Monaco in Champions League la prossima settimana. La Roma femminile vola ai quarti di finale di Coppa Italia battendo in trasferta il Cesena 6-0. Tripletta per Kramzar (miglior modo per festeggiare il premio de Il Mundo Deportivo ricevuto in settimana) e reti di Minami, Glionna e Feirsinger. La giapponese è stata la tredicesima marcatrice stagionale delle giallorosse. Dopo solo nove partite il bottino non è proprio male per le campionesse d’Italia che hanno iniziato un vero e proprio tour de force.

Debutti

Quella contro il Cesena (Serie B) è stata una buona occasione anche per fare esordire in prima squadra diverse ragazzine: hanno giocato la prima partita con la squadra di Spugna Sofia Testa (2006), Yasmine Zouhir (2005) ed Emanuela Testa (2004).

Insomma, spazio per tutte.

Anche perché oltre Bartoli e Serturini (ancora out), il tecnico giallorosso non ha portato Kumagai, Giacinti e Haavi, che si sono allenate in città. Adesso la Coppa Italia ritorna il prossimo anno con il doppio impegno contro il Napoli. In caso di passaggio del turno una tra Milan e Sassuolo. Strada in discesa verso la finale? Sembra proprio di sì.