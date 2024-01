«Mourinho esonerato, di nuovo»: dall'Inghilterra al Portogallo (freddi), la notizia sui siti esteri

La notizia dell'esonero di Mourinho ha già fatto il giro dell'Europa. La danno tutti, soprattutto in Inghilterra e con i soliti titoli che sempre hanno contraddistinto il lavoro dei tabloid inglesi. "Josè esonerato, di nuovo" apre il Daily Mail, mentre il Sun piazza una malinconia foto dello Special One con un "No stay, José". Da quelle parti lo rivedranno presto lo Special One, visto che la sua casa è a Londra, e quindi sarà in partenza a breve prima di andare a provare un'altra esperienza dalle altre parti del Mondo.

FREDDI IN PORTOGALLO

In portogallo invece la notizia non riesce a prendersi l'apertura dei quotidiani online. Forse perché Mourinho aveva rifiutato la panchina della nazionale nel dicembre del 2022. E a qualcuno probabilmente questa decisione non è andata giù. Sia A Bola che Record la mettono nella propria homepage, ma si deve scendere per trovarla. Cosa che invece non succede in Spagna: sia per As che per Marca l'esonero di Mourinho è da mettere in evidenza. E sì, proprio lì è stata l'ultima volta che lo Special One non è stato esonerato, quindi è giusto dare il giusto peso. Tutti utilizzano comunque un titolo asciutto, notizia e niente più, non ci si può inventare nulla in queste occasioni. In Francia ovviamente la decisione dei Friedkin è presa in considerazione anche da L'Equipe:«Mourinho e la Roma, è finita» titolano i francesi. E anche la Bild dà la notizia nella pagina principale del propio sito.

Come seconda dell'intero giornale.