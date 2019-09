Le azzurre conquistano l'accesso in finale: battuta la Cina in rimonta. E ora gli Usa

La favola dell'Italia femminile continua: ai Campionati Mondiali under 18 in Egitto le "azzurrine" hanno battuto la Cina al tie-break 3-2 (22-25, 19-25, 25-19, 25-19, 15-10) conquistando l'accesso in finale, in programma domani alle 19 contro gli Stati Uniti, che nell'altra semifinale ha battuto il Brasile 3-0. Una vittoria sofferta e arrivata in rimonta contro una squadra molto organizzata. Dal terzo set in avanti, però, sono uscite la voglia e la determinazione di Frosini e compagne, che hanno riscattato i due set concessi rendendosi protagoniste di un'emozionante rimonta. Una componente importante di questo successo è da attribuire alla totalità del gruppo a disposizione del Ct Marco Mencarelli, con le ragazze subentrate che hanno dato un contributo importante per il successo finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA