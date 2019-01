Tour Down Under, Viviani vince in Australia

Un anno fa, con 18 successi, è stato il ciclista più vincente del mondo. Domenica scorsa, alla prima uscita stagionale alla Down Under Classic era stato tagliato fuori dai giochi da una caduta. Oggi il veronese Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) ha offerto una volata superba e tratti esaltante e con in rimonta è andato a vincere la prima tappa del Tour Down Under, prima prova dell'UCI WorldTour, a Port Adelaide in Australia. Il campione italiano si è lasciato alle spalle il tedesco Max Walscheid (Team Sunweb) e al terzo posto si è piazzato l'altro italiano Jakub Mareczko (CCC Team). Viviani è anche il primo leader della classifica generale che guida con 4 secondi di vantaggio Walscheid. Patrick Bevin (CCC Team), Michael Storer (Team Sunweb) e Jason Lea(UniSA-Australia) sono stati i protagonisti della lunga fuga di giornata, ripresi a una quarantina di chilometri dall'arrivo.

