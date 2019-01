Peter Sagan vince in volata la terza tappa del Tour Down Under, 142 km da Lobethal ad Uraidla. Lo slovacco della Bora Hansgrohe precede lo spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana) e il sudafricano Daryl Impey (Mitchelton-Scott). Nella classifica generale comanda il neozelandese Patrick Bevin (CCC) con 1” di vantaggio sullo stesso Sagan. © RIPRODUZIONE RISERVATA