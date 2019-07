Solo quattro bronzi, Italia senza finali mondiali individuali dopo 32 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Syma center è bellissimo, con luci e colori fascinosi, con le camere di chiamata, i vari campi di gara. Budapest seduce, meno la scherma azzurra. Che chiude senza titoli nè finali individuali. Perchè oggi è andata male e in generale è il peggior mondiale della storia, a livello individuale. «Solo nell’87, a Losanna, raccogliemmo di meno, solo il bronzo di Federico Cervi, nel fioretto». Saliamo a interrogare il capufficio stampa della federazione, Giorgio Caruso, che a memoria snocciola e scrive. Fra il verde, il blu e il viola delle tribune, fra le bandiere mondiali e i miti come Carola Mangiarotti, unica figlia del figlio Edoardo, c’è il flop magiaro, con il presidenteche naturalmente mantiene l’ottimismo.Dunque,perde male i quarti, è consolato dalla moglie e poco più in là c’è anche un’amica di lei. Il 35enne bresciano esce contro il campione del mondo 2017, il russoper 15-6, condizionato da un problema al tendine di Achille destro. Aveva passato il primo turno per forfait, dell’ungherese Matyas, doppiato il francese Pauty e regolato l'olimpionico di Rio 2016,, per 15-10. Il quale siciliano domava il tedesco Sanita, lasciato a 10, e l’olandese Giacon (allenato dal veneto Andrea Borella), a 6. Sedicesimi fatali a, superato da un sudcoreano, per 5 stoccate, dopo le 4 rifilate al belga. Lascia esterrefatti l’uscita al primo assalto per l’iridato uscente, 15-9.Al femminile, va ancora peggio, con la sciabola.si arena agli ottavi, doppiata dalla magiara Marton, dopo avere superato a 10 l'azera e una cinese. Fuori ai sedicesimi: 15-10 alla venezuelana, perde a 7 dall’azera.sembra in giornata, con il 15-12 alla bulgara, domina la greca Gkountoura, infortunata, s’inceppa alla ripresa dell’incontro e viene beffata. Che il movimento sia in sofferenza si capisce anche soltanto dalle numerose uscite nel turno preliminare, fatale a Sofia Ciaraglia.A squadre, è stata una mattinata incerta.passeggiano sulla Thailandia (45-28), non con la Germania, al minuto supplementare, stoccata della bella fidanzata del nuotatore Luca Dotto. Domani, sarà dura contro gli Usa, iridati in carica. Nella sciabola,(bronzo),brutalizzano la Cechia (a 14) e in parte l’Ucraina, a 32. Sono favoritissimi anche con la Georgia, domani.C’è concentrazione, applicazione, per qualcuno anche distrazione (la testa degli atleti è alla gara a squadre che mette in palio i pass olimpici), però a un anno dai 4 bronzi individuali sconcertano. Gianni Sperlenga, maestro catanese di Fiamingo, se la prende con il calcio («Certe cifre sono immorali, servirebbe il salary cap a 200mila euro, anche per i campioni»), però la scherma ondeggia paurosamente, rispetto alla tradizione. E osteggia Arianna Errigo: «Vorrei essere la prima a vincere una medaglia in due armi, la federazione non mi dissuaderà». Forse ha ragione Carola Mangiarotti, due quinti posti olimpici a squadre: «Papà ti avrebbe appoggiata».