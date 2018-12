Sci, fondo: Pellegrino secondo a Davos

Secondo posto per Federico Pellegrino nella sprint a tecnica libera di Coppa del mondo a Davos. Il vicecampione olimpico si è inchinato all'asso norvegese Johannes Klaebo al termine di una gara ricca di asperità. Tutto è filato liscio fino ai quarti di finale, nella cui batteria Pellegrino si è imposto senza problemi, che invece sono arrivati in semifinale, quando il valdostano è rimasto dapprima 'imbottigliatò sulla salita del giro finale e quando ha provato a rimontare sul rettilineo conclusivo è venuto a contatto con il norvegese Sondre Fossli, rompendo un bastoncino in piena spinta e ripartendo praticamente da fermo. Fortunatamente il suo tempo è servito per il ripescaggio, e nella finalissima ha dimostrato il proprio valore, rimanendo il solo a mettere un pò di pressione nella cavalcata di Klaebo, che finalmente torna a vincere dopo qualche delusione nelle ultime uscite. Pellegrino invece festeggia il podio numero 5 individuale in carriera sulla pista svizzera, il ventiduesimo complessivo, giunto qualche giorno dopo la caduta durante il ritiro di Livigno nei giorni antecedenti la trasferta svizzera che aveva creato qualche apprensione. ll podio è completato dal francese Baptiste Gros. Fuori nei quarti di finale Francesco De Fabiani, eliminati nelle qualificazioni Mirco Bertolina, Michael Hellweger e Giacomo Gabrielli. La classifica generale di coppa vede al comando il russso Alexander Bolshunov (oggi 25simo) con 367 punti, lo inseguono i norvegesi Sjur Roethe con 329 punti e Emil Iversen con 328. Pellegrino è ottavo con 176. Nella graduatoria sprint Klaebo in vetta con 204 punti contro i 159 di Pellegrino. Domenica 16 gennaio in programma una 15 km in tecnica libera alle ore 11.30. Dominio svedese nella gara femminile, che ha visto Stina Nilsson imporsi abbastanza agevolmente nei confronti della statunitense Sophie Caldwell, terza l'altra svedese Maja Dahlqvist. Quindicesima e unica azzurra a superare il taglio Greta laurent, uscita poi nei quarti di finale. Fuori al mattino Elisa Brocard, Lucia Scardoni, Alice Canclini e Ilaria Debertolis. Le donne tornano in pista domenica 16 dicembre con una 10 km in tecnica libera alle ore 9.30, la classifica generale vede sempre il dominio della norvegese Therese Johaug con 500 punti davanti alla connazionale Ingvild Oestberg con 371.

Ultimo aggiornamento: 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA