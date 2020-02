Sci, l'ultima discesa di Peter Fill è tra gli applausi

Quella di oggi è stata - festeggiatissimo al traguardo, dove ha chiuso In 1'46«97, sciando in totale scioltezza e salutando i tifosi - la 355/a e ultima gara in carriera del veterano azzurro Peter Fill, uno dei leader storici della nazionale. 37 anni, sposato e padre di tre figli, Fill ha gareggiato per 18 stagioni in Coppa del mondo, ottenendo 22 podi individuali e due a squadre. Dentro ci sono tre vittorie, con la più prestigiosa nella discesa a Kitzbuehel nel 2016. Nella sua lunga carriera - costellata anche di seri incidenti - l'azzurro ha vinto anche due medaglie mondiali, ma soprattutto è l'unico italiano ad aver conquistato, riuscendoci due volte, la prestigiosa Coppa del mondo di discesa, oltre a una di combinata. Domani nella località tedesca - con previsioni meteo non buone - è in programma uno slalom gigante, con l'Italia che punta soprattutto sul trentino Luca De Aliprandini.

