Piazza di Siena, bilancio ok e l'apertura a tutti la scelta vincente

Il pubblico che riempie le antiche tribune, sui prati attorno e all'ombra degli alberi secolari famiglie che fanno il picnic, bambini che giocano e si divertono, mentre nell'ovale di Piazza di Siena scorre veloce il Trofeo Loro Piana. È il quadro perfetto per l'event director dell'87ø Csio Roma, Diego Nepi Molineris: «Sì, lo è, davvero. Questo colpo d'occhio è esattamente ciò che immaginavamo - spiega Nepi Molineris - quando abbiamo deciso di costruire un nuovo modo di organizzare questo evento straordinario. Puntare sulla totale gratuità per il pubblico, che può assistere alle gare pur vivendo una normale giornata nello splendore di Villa Borghese, è stata una mossa vincente, oltre che doverosa verso la città».



Poi, c'è il bilancio di Piazza di Siena che «quest'anno supera i 3 milioni di euro e ha fatto segnare il sold out un pò ovunque» e la consapevolezza di aver garantito ancora un passo in avanti nella gestione dell'area dal punto di vista del progetto 'green'. «Sì - conferma Nepi Molineris -oltre a preservare e curare il verde e la vegetazione secolare per tutto l'anno,tra l'altro abbiamo dato nuova luce alla Casina dell'Orologio riportandola all'antico splendore, dimostrando che si possono attivare processi virtuosi in favore della comunità e del nostro patrimonio artistico», spiega l'event director di Piazza di Siena, che conclude: «Con l'aiuto di tutti, quest'anno anche dei detenuti di Rebibbia che si sono occupati della cura del verde, abbiamo contribuito alla nascita di un modello spontaneo che definirei di 'democrazia collaborativà, considerando le tante realtà che hanno partecipato al successo, sportivo e sociale, di Piazza di Siena 2019».

