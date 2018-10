Olimpiadi giovanili, giannastica: ancora due medaglie per Villa

La ginnasta Giorgia Villa ha bissato l'oro vinto ieri nel concorso generale e si è laureata campionessa olimpica nel volteggio alle Olimpiadi giovanili in corso a Buenos Aires. L'azzurra ha ottenuto 14.233 punti davanti all'ungherese Bacskay (13.933) e alla canadese Spence (13.483) per poi conquistare anche una medaglia d'argenti nelle parallele asimmetriche (con 14.166) dietro alla russa Klimenko per un solo decimo. L'Italia al momento conta nel medagliere 13 ori (di cui cinque vinti in team internazionali), dieci argenti (due in team) e nove bronzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA