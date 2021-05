Pellacani-Santoro, Roma si tuffa nell'oro

A Chiara Pellacani mancano ancora due gare agli Europei di Budapest, ma la diciottenne romana (diciannove a settembre) ha già completato la collezione di metalli: l’oro di oggi, nel tuffo sincro misto da 3 metri, supera il primo argento del team event e il bronzo di ieri da un metro, scalzata all’ultimo salto dall’oro della Bertocchi e dall’argento svizzero. Oggi no, anzi, l’ultimo tuffo…

Le era compagno, e qui sta il magnifico della storia, un pischello doc, Matteo Santoro, romano e romanista anche lui, 14 anni e 7 mesi, ancora un “pupone” da gare giovanili, e invece s’è presentato al debutto fra i grandi, e come s’è presentato!

L’ULTIMO TUFFO

L’ultimo tuffo, si diceva; Chiara e Matteo erano stati primi dopo il primo, poi terzi. Le supercoppie di Germania, di Russia, d’Ucraina e di Gran Bretagna si davano da fare; qualche sbavatura qua e là, ma la giuria socchiudeva un occhio, sempre qua e là. I due ragazzi si tuffavano con l’obbligo di strappare un 65.58 per un oro in parità. Ma erano freddi come se non lo sapessero e il loro tuffo, codice 205B, doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato, di punti ne portava addirittura 72. La storia è fatta. Di lei si sapeva già, di lui si sa che era alla prima gare all’estero: da Guinness dei primati.

“DIVERTIRSI”

Divertirsi è la parola d’ordine dei due. Chiara l’ha detto a Matteo, avviandosi al trampolino: divertiti. Lui l’ha presa alla lettera- E l’ultimo tuffo? “In quel momento te la senti, e me la sentivo”. Intrepida, la veterana diciottenne ha dato i comandi, pronti, uno, due, tre, il “regazzino” ha obbedito e in fondo alla vasca che al loro arrivo non spruzzava sono andati insieme a raccogliere l’oro. Cose da Tania. Cagnotto.

“Il mio obiettivo, dice Matteo, era fare una gara regolare”. Un oro a 14 anni e 7 mesi è regolare? “E’ un uon inizio” sorride il “golden boy” del trampolino.

PER 40 CENTESIMI

Solo 40 centesimi di punto mettono Giovanni Tocci sul gradino più basso del podio del trampolino da un metro: è bronzo per il ritrovato ragazzo di Calabria che chiude sopra i 400 punti (402-50). E quarto è il suo “gemello” del tuffo sincro da tre, Lorenzo Marsaglia, 371,05. I quaranta centesimi contro Tocci sono a favore dell’inglese Laugher, mentre l’oro ad altissima quota è l’ennesima medaglia del tedesco Hausding, 427.75, il quale ha 32 anni. Cioè quasi quanti Chiara e Matteo messi insieme.

O passato brutti momenti ma ne sto uscendo”, dice Giovanni alludendo ai soi tanti infortuni. “La qualificazione olimpica con Lorenzo mi ha ridato fiducia e questa squadra così unita mi piace molto e mi dà entusiasmo”.



