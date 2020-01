NFL, finisce un'era: si ritira Eli Manning

Dopo 16 stagioni e due titoli del Super Bowl finisce l'era di Eli Manning in Nfl. Il quarterback dei New York Giants a 39 anni annuncerà il suo ritiro in una conferenza stampa venerdì alle 11.00 ET, che sarà trasmesso in diretta su NFL Network. «Per 16 stagioni, Eli Manning ha definito cosa significa essere un giocatore dei New York Giants dentro e fuori dal campo», ha dichiarato il comproprietario dei Giants John Mara in una nota. «Eli è il nostro unico giocatore ad aver vinto due volte il titolo di Mvp al Super Bowl e uno dei migliori giocatori nella storia della nostra franchigia. Ci ha rappresentato come un professionista esperto con dignità e responsabilità». Steve Tisch, comproprietario di Giants, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di aver avuto Eli Manning come nostro quarterback per così tanti anni. Eli è stato spinto a fare sempre il meglio per il team e lascia un'eredità senza tempo con due titoli del Super Bowl sul campo e il suo lavoro filantropico fuori dal campo, che ha ispirato e influenzato così tante persone. Siamo sinceramente grati per tutto ciò che Eli ha dato alla nostra squadra e alla nostra comunità. Sarà sempre un Gigante tra i Giganti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA