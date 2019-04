L'elite dei fighter all'Atlantico Live: il romano Casella batte Jallon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande serata di adrenalina e spettacolo al Palatlantico di Roma dove ieri sera si è tenuto il, patrocinato dall’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese e dalla Kikbms, con l'organizzazione di Gianluca Colonnese. Tra i 18 Prestige Fight in cui, fino a tarda notte, si sono sfidati 36 atleti, quello del romanodel Team Sap Fighting Style, contro il campione di Franciaera il match più atteso. Il pluricampione del mondo detto “Il Magnifico” ha avuto la meglio su Jallon. Il giovane romano, che ha combattuto nella categoria 82kg, ha preso subito il sopravvento sull’avversario, colpendolo duramente e portandolo in più occasioni al limite del ko. «Si cerca l’avversario più forte per lanciare nuove sfide a se stessi - ha commentato a caldo il fighter romano - Quel che mi interessa è che continui a crescere l'interesse tra le nuove generazioni per la Muay Thai e per una visione del mondo che solo le arti marziali possono dare. Continuerò il mio tour in tutte le scuole italiane per far capire il valore pedagocico e spirituale di questa disciplina che, al di là dell'agonismo, offre grandi occasioni di crescita personale. Un antidoto contro violenza e bullismo».