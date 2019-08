Mondiali Mountain bike, fenomeno Schurter conquista l’ottavo titolo. L’azzurro Kerschbaumer fora nel finale è perde l’argento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo svizzero Ninocon il tempo di 1:27:07, si è laureato per l’ottava volta campione del mondo di Mountain Bike. Schurter autentico fenomeno di questa specialità e che vanta anche l’oro alle Olimpiadi di Rio, ha condotto una gara perfetta, andando subito al comando e lasciando il vuoto alle sue spalle. Medaglia d’argento per l’altro elevetico Mathiase bronzo per il francese Staphane. Un quinto posto amaro per il nostro Gerhard. L’azzurro che stava lottando per la medaglia d’argento, dopo una magnifica rimonta, aveva corso in un modo perfetto gli ultimi due giri, quando subito dopo i box a 100 metri dal traguardo, ha forato la ruota posteriore ed è stato costretto a percorrere gli ultimi metri di gara spingendo la sua bici. Buono anche il risultato degli azzurri in gara con Lucaa 2’27 e a 3’30” Daniele Braidot.Domani ultima giornata dei mondiali in Canada, con la gara di Downhill che chiuderà la kermesse del fuori strada.