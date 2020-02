La barca Geex domina nel Campionato invernale di vela a Fiumicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La XXXIX edizione del Campionato Invernale di Roma in dirittura d’arrivo. Mancano infatti solo due regate al termine della classica manifestazione per gli amanti della vela, organizzata dal Circolo di Fiumicino. Alla prova di domenica scorsa hanno preso parte 80 equipaggi che hanno misurato la loro destrezza nel campo di gara a “bastone” ricavato nel tratto di mare antistante Ostia. Nella categoria ORC1 lo skipper Angelo Lubino, al timone di Geex, consolida il primato inseguito dal guscio Darth Milla di Giuseppe Stillato e da No Fix del giovane Stefano Colabucci. Il timoniere Carlo Di Carlo, a bordo di Felgiva, guida la classifica della categoria ORC2 davanti all’agguerrita Jolie Brise di Federico Ceccacci e di Bellamia di Fabrizio Balassone. Leader della categoria Crociera è Purchipetola, l’Ampex 30 di Domenico Rega, che dovrà guardarsi di Panta di Giovanni Carusio e da UmmaGumma di Antonio Stellato.IRC: PRIMO IL GUSCIO NO FIXNella categoria IRC-Regata1 il primato appartiene alla barca No Fix inseguita da Mart D’Este di Edoardo Lepre e da Adelante del timoniere Roberto Rosa. Nella Regata2 è saldamente in testa Bellamia e alle sue spalle troviamo Pestifera e Gordon. Nella categoria Vele bianche invece lo scafo Istericasissi di Giorgio Stelluti sta dominando su Take Five di Giuseppe Stillitano e Carlotta dello skipper Gabriel Poole. «Domenica è stata la giornata ideale per regatare con vento, mare e sole - precisa con trono soddisfatto Franco Quadrana, presidente del Circolo velico Fiumicino -. Molto attenti alle mutevoli condizioni iniziali, i giudici del Comitato di regata hanno ritardato la partenza per poi poter regatare in condizioni ottimali. Agguerriti, come sempre, gli equipaggi in special modo la categoria Crociera partiti alla fine con bandiera nera». Il prossimo appuntamento è per il prossimo 23 febbraio. Il sipario sul Campionato calerà l’8 marzo con l’ultima regata della stagione.