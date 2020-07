I Giochi di Tokyo 2021 potrebbe essere ditotti a soli 10 giorni

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che sono stati rinviati al 2021 per via del coronavirus, potrebbero tenersi in una versione ridotta rispetto a quella inizialmente prevista, secondo il presidente del Comitato Olimpico Giapponese (JOC), Yasuhiro Yamashita, riportato dal Mundo Deportivo. La decisione potrebbe essere presa per semplificare l'evento, ridurre i costi e garantire la sicurezza degli atleti riducendo i giorni di gare da 16 a 10. «I Giochi Olimpici che abbiamo visto finora sono stati meravigliosi ma anche esagerati ed eccessivi -ha detto Yamashita ex medaglia d'oro olimpica nel judo-. Non credo che le Olimpiadi di Tokyo possano portare avanti questa idea: la priorità è la sicurezza degli atleti. E a livello finanziario ci aspetta un anno abbastanza difficile: ci sono grandi possibilità che saremo costretti a chiedere un prestito», ha aggiunto. © RIPRODUZIONE RISERVATA