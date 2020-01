Golf, Chimenti: «A Roma la Ryder più bella»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava impossibile ospitare la Ryder Cup di golf in Italia, al sogno diventato realtà il 14 dicembre del 2015 mancano solo mille giorni: «Impossibile era per gli altri, io ci ho sempre creduto, per questo mi davano del pazzo o del visionario» Franco Chimenti, presidente della Federgolf e Vicepresidente Vicario del Coni, rivendica a ragione quello che è stato un suo personale successo.«Sarebbe stato un disastro. Il dossier preparato per la candidatura era costato un sacco soldi, al contrario di altri paesi come la Germania, non potevamo permetterci la sconfitta. Avrei rovinato il mio lavoro di anni nello sport».«Senza dubbio la più importante di tutte quelle realizzate dal 1927 a oggi».«Non esagero, Roma è unica al mondo. Nessun’altra location può vantare il fascino e la storia di questa città ».«Meglio di ogni previsione. Non abbiamo avuto problemi e le istituzioni ci sono sempre state vicine. Son cambiati governi e interlocutori politici, ma il consenso è sempre stato lo stesso. Anche all’ultimo Open d’Italia con la cena di gala nella Protomoteca il Campidoglio ci ha ribadito sostegno e interesse».«Molto bene, l’effetto Ryder lo avvertiremo in prossimità dell’evento e soprattutto dopo. Analizziamo e studiamo con grande attenzione i dati degli associati. Non c’è stato un aumento, ma sta cambiando la tipologia»«Sono mutate le categorie di persone che si avvicinano al golf. Un segnale importante perché prima non si sarebbero mai avvicinate. È poi aumenta il numero dei giovanissimi».«Chicco ha fatto cose straordinarie, ma con lui abbiamo tanti altri talenti: da Paratore a Pavan, da Migliozzi a Laporta. Quest’ultimo viene dal sud, un territorio con una popolazione golfistica assai limitata, è un campione»«Per noi saranno molto importanti le Olimpiadi. Principalmente per la visibilità. Il golf lo seguono soprattutto i golfisti, in un evento simile ci si apre al grande pubblico. La trasmissione tv in chiaro all’ultimo Open d’Italia ha avuto un risultato ottimo. In un prossimo futuro capiranno le potenzialità del golf e non ci lasceranno più».«Non lo conosco, ma penso che sarebbe un volano importante. Lo aspetto con interesse e non escludo che lo stesso Trump possa essere presente alla Ryder Cup del Marco Simone».«Sono un estimatore di Mancini e ho tifato perché diventasse il ct della nostra Nazionale, farà benissimo. Anche alle Olimpiadi avremo risultati eccellenti. Non temo di sbagliare, il mio ottimismo nasce dalla convinzione che lo sport italiano funziona».«Il presidente Malagò ha resistito in un momento non facile, dopo le difficoltà, la strada dello sport italiano è in discesa. Il Ministro Spadafora è fortemente calato nel suo ruolo a favore dello sport. Il futuro è positivo».