Giro d'Italia 2020, la Total Direct Énergie non sarà al via per favorire le squadre italiane

Per la prima volta una squadra di ciclismo rinuncia al. È il caso della formazione francese, che per favorire le formazioni italiane, non sarà al via della corsa rosa il prossimo 9 maggio. La notizia ufficiale è arrivata oggi dal general manager della squadra Jean-René, che ha voluto accogliere la richiesta fatta da Mauro, direttore della corsa italiana.Con il nuovo regolamento dell’UCI, la Total Direct Energie, entrando nel world tour, si sarebbe guadagnata un posto sicuro in ogni competizione, senza dover attendere gli inviti degli organizzatori e tra le gare ci sono anche i tre grandi giri.Vegni, alla presentazione del Giro d’Italia lo scorso ottobre, aveva lanciato un appello alle squadre straniere, affinché venissero favoriti i team italiani e l’appello è stato accolto dalla formazione transalpina, nella quale corre Niki, vincitore di un Giro delle Fiandre e dalla Parigi-Roubaix e NiccolòGrazie a questo gesto, al via del Giro ci saranno le tre squadre professional italiane, Androni-Sidermec, Bardiani – CSF e Neri Sottoli – Selle Italia.Bernaudeau ha spiegato oggi, che prendere parte a tutte le corse del word tour è un grande onore, ma che bisogna anche saper fare delle scelte intelligenti, basandosi sulle proprie possibilità.Così il manager francese ha deciso di cedere il posto della sua squadra a un team italiano, concentrandosi sul Tour de France.