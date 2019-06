Giochi 2026, Lindsey Vonn si schiera: «Votate Cortina, è il massimo»

«Spero Cortina vinca la sfida per l'assegnazione dei Giochi 2026, ho moltissimi bei ricordi su quella pista, è un posto fantastico e molto bello dove c'è una passione incredibile». Parola di Lindsey Vonn che in un messaggio video svela il suo appoggio alla candidatura di Milano-Cortina all'assegnazione delle Olimpiadi 2026: «per favore - aggiunge la campionessa americana di sci alpino - votate per Cortina, per le Olimpiadi è il massimo». © RIPRODUZIONE RISERVATA