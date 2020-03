Dotto: «Chi piange per il rinvio dei Giochi sta dando i numeri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va giù duro Luca Dotto, il campione italiano di nuoto che su twitter scrive un post duro nei confronti di altri atleti che, dopo il rinvio dei Giochi, "piangono" per la decisione presa, parlando di qualcuno che "sbarella" e "sta dando i numeri". Tanti gli atleti che ne condividono l'opinione, mentre altri cercano di "giustificare" chi si lamenta.Ecco il test del post, riportato sotto:"Leggo post di atleti disperati con didascalie strappa lacrime perché dicono di essere sconvolti e aver fatto fatica e sacrifici per nulla, visto che le Olimpiadi si faranno l'anno prossimo. Ragazzi, ma stiamo dando i numeri?". L'azzurro del nuoto Luca Dotto, con un post su Twitter, riprende quegli atleti che si sarebbero risentiti del rinvio dei Giochi di Tokyo al 2021."Il vero dramma - scrive Dotto - lo sta vivendo chi è malato o chi alla fine di questo periodo perderà il lavoro o non saprà come dare da mangiare alla propria famiglia. Noi atleti professionistici siamo dei privilegiati e alcuni di noi stanno veramente sbarellando".