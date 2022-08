Dove vedere il Palio di Siena del 16 agosto in tv e streaming

La Contrada della Civetta ha vinto la quarta prova del Palio di Siena del 16 agosto, che si è corsa questa mattina in piazza del Campo. La Contrada ha vinto con il cavallo Ungaros montato dal fantino Massimo Columbu detto Veleno II. Ma dove vedere la diretta del Palio di Siena del 16 agosto in tv e streaming? Ecco il programma completo per seguire l'evento che da secoli appassiona la città toscanna e non solo.

Dove vedere il Palio dell'Assunta in tv e streaming

Il Palio di Siena del 16 agosto sarà trasmesso in onda in diretta tv e streaming. La tv che ha acquisito i diritti è La7 che sarà collegata da Piazza del Campo. Il collegamento tv, in chiaro e gratis, inizierà alle ore 16:45. Grazie allo streaming, sarà possibile seguire al diretta anche su pc e smartphone.

Le contrade che partecipano al Palio del 16 agosto

Ecco l'elenco delle contrade che partecipano all'evento dell'Assunta. Accanto al nome della contrada anche quello del cavallo e del fantino. Tartuca (Remorex – Federico Arri detto Ares), Lupa (Astoriux – Giuseppe Zedde detto Gingillo), Giraffa ( Arestetulesu – Michel Putzu), Civetta (Ungaros – Massimo Columbu detto Veleno II), Leocorno (Violenta da Clodia – Giovanni Atzeni detto Tittia), Nicchio (Zio Frac – Stefano Piras detto Scangeo), Valdimontone (Solu Tue Due – Giosuè Carboni detto Carburo), Onda (Tabacco – Carlo Sanna detto Brigante), Selva (Reo Confesso – Sebastiano Murtas detto Grandine), Chiocciola (Viso d’Angelo – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio)