Domenica si corre la Deejay Ten, 10 chilometri di corsa e musica nel centro di Roma

I runners romani non si fermano e questa domenica, il centro dell’Urbe, sarà invaso dalle maglie rosse e verdi della Deejay Ten, che a ritmo di musica correranno sugli storici sanpietrini.Numeri da record per questa corsa giunta alla sua quinta edizione, dove saranno oltre 12 mila i partecipanti a questo evento sportivo. Questa corsa ideata dal deejay e conduttore radiofonico Linus, è veramente adatta a tutti. Si potrà partecipare alla gara competitiva di 10 chilometri, dove i runners più forti, cercheranno di scrivere il nuovo record, oppure alla versione non competitiva, dove il tempo non sarà importante. Potranno partecipare anche i più piccoli e le persone anziane. Per loro ci sarà la possibilità di cimentarsi su un percorso di 5 chilometri dove sarà possibile anche camminare con tutta la famiglia.Sempre domani al Circo Massimo aprirà il villaggio della Deejay Ten, con tanti stand dedicati alla musica e allo sport. Partenza e arrivo della corsa saranno al Circo Massimo e dopo il passaggio in via Petroselli, i corridori attraverseranno piazza Venezia e i Fori Imperiali. Poi il passaggio alla Piramide e da Viale Aventino si raggiungerà il traguardo della corsa.La Deejay Ten si corre anche in altre città: a Bari, dove la terza edizione si è corsa lo scorso marzo (hanno corso in 10.000), e a Firenze dove lo scorso maggio si è corsa l’ottava edizione (hanno corso in 13.000). Quella di Roma sarà comunque un’edizione record, perché c’è ancora la giornata di sabato per iscriversi e superare la quota dei 12 mila iscritti.