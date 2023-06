Frankie è arrivato decimo. A 12 lunghezze e mezza dal vincitore. Il personale ventottesimo suo Derby di Epsom, l’ultimo della carriera del fantino italiano Lanfranco Dettori, non è stato fortunato come il ventottesimo di Sir Gordon Richards, altri fantino, che dopo aver fallito ventisette volte ce la fece al suo ultimo tentativo, in sella al purosangue Pinza e battendo Aureole il cavallo della Regina che lo aveva appena nominato baronetto. Dettori può “consolarsi”: ne aveva già vinti due nel passato e c’è stato il due senza tre.

Bookmakers

E’ stato fortunato, invece, il Derby dei Bookmakers; le ultime vittorie di Dettori avevano convogliato su di lui le scommesse ed il suo cavallo, Arrest, era diventato il favorito, scalzando dalla pole position quello che ha poi vinto la corsa, Auguste Rodin.

Auguste Rodin, allenato da Aidan O’Brien, che con questo ha sellato il suo nono vincitore del Derby, migliorando così il primato nella categoria, e montato da Ryan Moore (terzo successo nella corsa per il non ancora quarantenne fantino inglese, che ha 12 anni meno di Frankie), ha preceduto di mezza lunghezza King of Steel, un purosangue di mantello grigio: prosegue la maledizione dei grigi che in due secoli e mezzo di storia della corsa hanno vinto solo quattro volte, l’ultima con Airborne nel 1947.

Auguste Rodin, che era stato il favorito di tutto l’inverno per il Derby, era sceso di considerazione non solo per la “febbre da Dettori” ma anche perché nella sua ultima gara, le Duemila Ghinee, era arrivato 12esimo su 14 partenti.

La rivincita

Era offerto a 9 contro 2, Arrest a 3 contro 1, massimo 4, e King of Steel a 66 contro 1.

Per Frankie una piccola rivincita nella corsa successiva, anche questa di Gruppo, le Princess Elizabeth Stakes, intitolate alla Regina quando era principessa: in sella a Prosperous Voyage ha vinto di tre quarti di lunghezza. E domani ha un’altra “Derby Opportunity” nell’ippodromo francese di Chantilly quando sarà in sella a Epictetus nel Derby di Francia che è l’unico Derby che non si chiama così, ma Prix du Jockey Club, questione di “grandeur”. Epictetus ha poco credito: la sua quota è di 18 contro 1.

Animalisti fermati

La annunciata protesta degli attivisti di Animal Rising che avevano annunciato l’invasione di pista prima del Derby di un migliaio di persone, è stata prevenuta dagli agenti della polizia del Surrey, la contea dove si trova Epsom, e dagli addetti privati alla sicurezza: c’è stato un solo invasore presto portato via a forza e 19 fermi di polizia di sospetti, 11 ai propri domicili in mattinata e otto mentre, a bordo di una vettura, si avviavano all’ippodromo ed erano arrivati a due miglia dal bersaglio.