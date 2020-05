Mondiali militari, Aspromonte: «A Wuhan mai avuto la febbre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non mi sono ammalato, non ho avuto né febbre né tosse. E delle persone che mi stanno vicino nessuna è stata male».era acon la spedizione azzurra ai mondiali militare dello scorso ottobre, su cui si è riacceso il faro dopo le accuse lanciate da alcuni atleti che hanno detto di aver avuto i sintomi riconducibili al. Per il fiorettista azzurro quella trasferta non ha avuto strascichi di alcun tipo, al contrario di quanto racconta di aver vissuto l'altro azzurro della scherma;. Aspromonte in Cina condivideva l'appartamento proprio con lo spadista che ora dice di essere stato male al rientro dall'evento tenutosi nella capitale della regione dell'Hubei.LEGGI ANCHE--> Primi casi ai giochi mondiali militari di Wuhan 2019? «Era ottobre, ci siamo ammalati tutti» «Non so perché sia uscita fuori questa storia e sono dispiaciuto che Matteo abbia fatto il mio nome - spiega Aspromonte -. Per me è stata una normale trasferta intercontinentale, come le 4-5 che faccio ogni anno. Nelle prime 24-48 ore successive al viaggio ero un po' stordito e ho dormito più del solito visto il fuso orario, ma niente di più». Il 33enne fiorettista delle, oro con la squadra azzurra ai Giochi di Londra 2012, ricorda così la sua esperienza a Wuhan: «Ho trascorso undici giorni nel villaggio degli atleti, ho frequentato la mensa, la sala giochi, anche il parrucchiere. A livello organizzativo e sotto l'aspetto igienico-sanitario era tutto perfetto, super controllato. C'era massima sicurezza. Non ho notato nessun atleta moribondo...». Nemmeno all'interno della sua delegazione. «Nessuno di loro ha avuto febbre alta, tosse o altri sintomi. E nemmeno i familiari» precisa Aspromonte.