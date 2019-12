Coni, Sabelli: «La riforma non sia un gioco sterile in orizzontale». Malagò: «Se sport e un modello perchè stravolgerlo»

«Il contropiede è il mio schema preferito, speriamo che la riforma dello sport non diventi un gioco in orizzontale con la palla a metà campo senza un vero obiettivo». Così il presidente e ad di Sport e Salute Rocco Sabelli intervenendo alla celebrazione dei 60 anni della Lega nazionale dilettanti in corso al Campidoglio. «Le nostre iniziative di sport sociale, per la scuola e 'sport di tuttì - specifica Sabelli parlando del mondo dilettantistico - sono il modo più diretto per far confluire le risorse alle società dilettantistiche. La Lega dilettanti è tra le prime ad aver risposto in maniera più pronta nel voler cogliere questa opportunità. Speriamo che la riforma dia questo slancio, aspettiamo tutti con ansia i decreti attuativi».



«Ho una differenza di vedute sulla riforma rispetto al presidente Sabelli, però su una cosa mi trovo d'accordo con lui: rispetto a tanti altri settori del Paese lo sport è un modello. Ma proprio perché è considerato un modello, non vedo per quale motivo lo si debba stravolgere». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo alla celebrazione dei 60 anni della Lega nazionale dilettanti in corso al Campidoglio.

