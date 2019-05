Cliff Diving World Series, la terza tappa torna in Italia a Polignano a Mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La corsa al trofeo del Re Kahekili diventa sempre più accesa con l’arrivo della terza attesissima tappa della Red Bull Cliff Diving World Series nella splendida cornice di Polignano a Mare sabato 1 e domenica 2 giugno.Chi riuscirà a conquistare punti preziosi spiccando il volo dalla piattaforma della celebre terrazza L’Abbate? Rhiannan Iffland aggiungerà un ulteriore traguardo alla sua lunga serie di successi? Dopo la vittoria a Dublino Constantin Popovici riuscirà a strappare ancora il primo scalino del podio all’inglese Gary Hunt?Dopo essere stata lo scenario della Finale Mondiale nel 2018, vinta da Gary Hunt e Rhiannan Iffland, Polignano a Mare è pronta ad accogliere nuovamente con tutto il suo calore lo spettacolo della Red Bull Cliff Diving World Series, in occasione di una delle feste nazionali più importanti per il nostro Paese, la Festa della Repubblica Italiana. Concomitanza non lasciata al caso dato che l’Italia è il Paese che ha ospitato più gare al mondo della competizione di tuffi di grande altezzecontando con la tappa di quest’anno 9 eventi su un totale di 11 edizioni, di cui ben 7 nell’arena naturale dell’iconico borgo pugliese.Non solo. Grazie alla presenza dell’azzurro Alessandro De Rose, l’appuntamentodel 2 giugno sarà il momento ideale per fondere l’amore per lo sport all’orgoglio nazionale e fare il tifo per il nostro Italian Hero sulle note dell’Inno di Mameli. Reduce da un ottimo quarto posto conquistato a Dublino (a un soffio dal terzo gradino del podio per meno di 2 punti), Alessandro è determinato più che mai a sfoderare tutta la sua abilità di fronte ai tantissimi fan che lo hanno visto trionfare proprio a Polignano nel 2017, e che sono pronti a trasmettergli ancora una volta una grande carica di energia.Nel circuito femminile, la canadese Lysanne Richard e la messicana Adriana Jimenez dovranno fare di tutto per frenare l’ascesa dell’inarrestabile diver australianaRhiannan Iffland, alla ricerca del titolo di campionessa per il 4° anno consecutivo. La Richard, numero 3 al mondo, non è nuova a stupire a Polignano, tappa che l’ha vista protagonista nel 2016 con la sua prima vittoria, e dovrà cercare di non commettere nessun errore nei 3 secondi di tuffo in caduta libera per avvicinarsi a una Iffland in splendida forma.Massima attenzione nel circuito maschile per il testa a testa fra il campione in caricaGary Hunt e Constantin Popovici, nuova presenza nella line up dei diver titolari di questa edizione che ha già ampiamente dimostrato il suo talento. Popovici, ex diverolimpico rumeno, ha accorciato decisamente le distanze sul Brilliant Brit con il secondo posto conquistato a El Nido e soprattutto con la sua prima splendida vittoria a Dublino, strappata al campione inglese per meno di due punti.24 intrepidi diver sono pronti a spiccare il volo dalla piattaforma dei 27 metri[1] a strapiombo sul mare, passando per l’inconfondibile casa privata, vera icona della storia del Cliff Diving, che ha reso negli anni la gara italiana unica e fra le più apprezzate di questo incredibile campionato.