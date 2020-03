Cio, Bach sulle Olimpiadi di Tokyo: «Nessuna cancellazione o rinvio»

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionaleha respinto le speculazioni sulla cancellazione o il rinvio deia causa della diffusione del coronavirus : «I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 non saranno cancellati, né posticipati. Questo scenario non è stato discusso nelle riunioni esecutive del CIO di questa settimana», ha affermato a Losanna, in Svizzera. Bach ha affermato che il Cio «non specula sugli sviluppi futuri» e seguirà i consigli dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il comitato esecutivo del Cio ieri «ha espresso il suo pieno impegno per il successo dei Giochi olimpici di Tokyo 2020, che si svolgono dal 24 luglio al 9 agosto 2020.» Bach, infine, ha affermato che lo scoppio del virus ha causato problemi alle competizioni di qualificazione per Tokyo 2020.