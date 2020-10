Anche Arianna Errigo positiva al covid: «Pochi sintomi, sto bene»

«Purtroppo ieri ho appreso la notizia di essere positiva al Covid-19. Innanzitutto mi dispiace per tutte le persone (per fortuna poche) che sono state a stretto contatto con me e che in questo momento rischiano di ammalarsi». La campionessa olimpica e mondiale di fioretto Arianna Errigo annuncia su Instagram la sua positività al Coronavirus. «Poi volevo dirvi che sto bene, ho pochi sintomi ma ovviamente la preoccupazione di peggiorare c'è. »Domani sarei dovuta partire per il ritiro con la Nazionale e spero quindi di tornare presto sulle pedane!«, aggiunge Errigo

