Grande Fratello Vip, rissa sfiorata tra due concorrenti nella Casa: «Sei una m***»

Tensione alle stelle al. A poco più di due settimane dalla finale del 10 dicembre, gli animi si scaldano e iniziano le prime liti anche tra il gruppo dei "fedelissimi". Il cerchio si stringe e tra i giovani inquilini arriva la maretta. Nella Casa infatti è scoppiata una rissa verbale e sono volate parole grosse: «». Ma andiamo con ordine.Protagonisti dell'acceso scontro,. Tutto sarebbe nato da uno scherzo. Walter Nudo e Giulia avrebbero trovato una somiglianza tra Mainardi e un dipinto nella caverna raffigurante una figura con le corna. Poi Giulia avrebbe preso del cibo per sé e per Nudo e lo chef avrebbe replicato: «Ah quindi a Walter ci tieni. Continuo?». A quel punto l'influencer sarebbe andata su tutte le furie, attaccandolo pesantemente: «Mi ha fatto sentire in colpa perché ho preso cibo...».Non contenta, Giulia gli avrebbe inveito contro: «, permaloso. Io non ci scherzo più con te. Pensavo fossi mio amico. Tu sfrutti le mie confidenze per ricattarmi quando faccio una battuta. Hai usato le mie confidenze in un momento di debolezza». E Mainardi avrebbe replicato: «Lo sai che gli amici non rinfacciano le cose? Vedi che non dico mai niente., usi la mia fidanzata e mia figlia. Vedi tu»., che avrebbe assistito imbarazzato alla scena, avrebbe poi redarguito Giulia: «Tu cambi faccia. Quando ti sfottono e magari ti dà fastidio, ti si trasforma il viso. Se non ve ne siete accorti, non stavate scherzando».