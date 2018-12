Serata speciale per i dieci anni della ricostruzione dopo il rogo del Teatro Petruzzelli a Bari

Era il 6 dicembre del 2008 quando il Teatro Petruzzelli fu riportato al suo originale splendore dopo il rogo che lo distrusse il 27 ottobre del 1991: per ricordare i dieci anni dalla ricostruzione il 6 dicembre prossimo il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Petruzzelli, Antonio Decaro, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, festeggeranno con un evento aperto alla città: un grande concerto dedicato all'arte, alla bellezza e al lavoro delle maestranze alle quali sarà consegnata una pergamena. Lavorando incessantemente, 180 donne e uomini in 579 giorni, hanno ridato vita alle strutture, ai fregi e ai decori di uno dei più importanti politeama d'Europa. Per rendere omaggio al loro lavoro, giovedì si esibirà la Petruzzelli Swing Orchestra, con i maestri dell'Orchestra del Teatro accompagnati nella sezione ritmica di musicisti jazz. La serata sarà aperta da un contributo video realizzato dall'Accademia del Cinema dei Ragazzi.

