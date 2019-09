“Since She”, l'onirico Dimitris Papaioannou incontra Pina Bausch

Una settimana di spettacoli, performance, mostre, proiezioni, incontri, workshop: è l'omaggio a Pina Bausch, nei dieci anni dalla morte, ideato dall'Armonie d'arte Festival, a Catanzaro, fino al 15 settembre. Nell'ambito della manifestazione, un vero e proprio evento: il 13, il 14 e il 15 settembre, al Teatro Politeama, andrà in scena

Since She

, di Dimitris Papaioannou, con la compagnia Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, in esclusiva per l'Italia.



Dalla scomparsa di Pina Bausch nel 2009 sono rarissime le apparizione in Italia della sua compagnia. E

il primo spettacolo di un artista esterno ospitato dal Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.



Con questo lavoro il Tanztheater di Wuppertal ha dato vita a una nuova era. La coreografa tedesca infatti è stata l’ultima ad aver realizzato un intero lavoro per la sua compagnia fondata nel 1973. Dopo la sua scomparsa nel 2009, il Tanztheater di Wuppertal ha continuato a girare il mondo e a far conoscere lo stile inconfondibile a metà tra danza e teatro di quell’immenso catalogo di opere straordinarie da lei create.

Since she

è appunto la prima creazione a serata intera del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch da parte di un coreografo ospite ed è anche il primo lavoro che il coreografo greco Dimitris Papaioannou ha realizzato al di fuori della sua compagnia.



Nel 2015 era stato fatto un primo tentativo e la compagnia aveva debuttato a Wuppertal in una serata composta da tre lavori firmati da quattro giovani coreografi. Ora, invece, questa nuova commissione fatta a Papaioannou si unirà al repertorio della Bausch e sarà presentata a livello internazionale.



Formatosi come artista visivo, autore di oltre quaranta libri a fumetti, coreografo, regista, performer, direttore creativo della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2004 ad Atene, Dimitris Papaioannou è rinomato per la sua atmosfera onirica, abitata da un circo di creature contorte e assurde. Il suo stile si collega con lo spirito di Pina Bausch e la sua poetica senza copiarne lo stile si sovrappone a quella della celebre artista scomparsa.



Nel cartellone del festival che illumina con musica, teatro e danza i luoghi archeologici più suggestivi della Calabria, ideato e diretto da Chiara Giordano, lo spettacolo

Since She

è soltanto uno degli appuntamenti di un’intera “Settimana Omaggio a Pina Bausch” con workshop, incontri, dibattiti, proiezioni, performance fino al 15 settembre, esattamente a dieci anni dalla morte della grande madre del teatro-danza.

“Since She” è infatti