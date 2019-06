Con 15 titoli d'opera, 5 balletti, concerti e tournée il San Carlo dà spettacolo

Una stagione «meravigliosa, semplicemente grandiosa». Così Rosanna Purchia, soprintendente del Teatro San Carlo di Napoli, descrive la stagione 2019-2020 del Massimo napoletano. Saranno 15 i titoli d'opera per 76 recite, 22 concerti per 30 spettacoli tra musica sinfonica e da camera, 5 produzioni di danza per 26 alzate di sipario per un totale complessivo di 132 performance, per «un San Carlo che si rafforza nel suo territorio, aperto alla città, e in tutto il mondo, com'è giusto che sia», sottolinea Purchia.



La stagione sarà inaugurata dalla

Dama di Picche

di Cajkovskij diretta dal direttore musicale del San Carlo Juraj Valcuha. La stagione prevede

Tosca e Norma

, la musica contemporanea di Ludovico Einaudi che su libretto di Colm Toibin proporrà la sua nuova opera

Winter Journey

realizzata dal San Carlo in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo, un capolavoro assoluto di tutti i tempi come il mozartiano

Flauto Magico

e

L'amore delle tre melarance

, di Sergej Prokof'ev.



Ancora il teatro musicale del '700 con

La Serva Padrona

di Giovanni Paisiello,

Il Maestro di Cappella

di Domenico Cimarosa,

I Puritani

di Vincenzo Bellini, l'allestimento di

Aida

a firma di Mauro Bolognini per la regia e del celebre scultore Mario Ceroli per la scenografia, la

Carmen

di Bizet e

La Vedova allegra

di Franz Lehár, per chiudere con la

Traviata

nel collaudatissimo allestimento per la regia di Lorenzo Amato, le scene di Ezio Frigerio e i costumi di Franca Squarciapino.



La stagione sinfonica vede il ritorno di Zubin Mehta, a settembre al San Carlo con la Israel Philarmonic Orchestra con un programma che impagina musiche di Haydn e Berlioz, cinque concerti diretti dal direttore musicale Juraj Valcuha e il grande ritorno di Riccardo Muti a gennaio 2020 con la Chicago Symphony Orchestra e a novembre 2020 con l'Orchestra del San Carlo, quest'ultimo appuntamento per un omaggio a Saverio Mercadante nel 150° anniversario della morte.



Cinque i titoli per la stagione di danza tra repertorio classico, con

Lo Schiaccianoci

,

Don Chisciotte

e

Cenerentola

, e la danza di oggi: per le nuove creazioni il San Carlo affida a Juliano Nunes la coreografia di

Amadè

, spettacolo ispirato a Wolfgang Amadeus Mozart, e

Come un respiro/Bolero

con la coregrafia di Mauro Bigonzetti e di Giuseppe Picone, direttore del Balletto del San Carlo.



Impegni anche nel resto d'Italia e nel mondo per il Teatro San Carlo: a giugno Lacco Ameno, sull'isola d'Ischia, ospiterà

Pulcinella

di Igor Stravinskij con il Balletto del Teatro di San Carlo per la coreografia di Giuseppe Picone. Lo spettacolo sarà ospitato, inoltre a settembre nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa di Portici.



Il 30 giugno l'Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Juraj Valcuha inaugurerà il Festival di Ravello. Ad agosto per Matera Capitale Europea della Cultura, Il Teatro San Carlo presenterà

Cavalleria Rusticana

di Pietro Mascagni diretta sempre da Valcuha per la regia di Giorgio Barberio Corsetti.



A ottobre 2019 prestigioso appuntamento per il Coro del Teatro di San Carlo che inaugurerà la Stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel Requiem

Grande Messe des morts

di Berlioz, diretta da Antonio Pappano.



Ad aprile il Duomo di Orvieto ospiterà l'Orchestra e il Coro del San Carlo per il Concerto di Pasqua dopo le partecipazioni del 2018 col Mosè di Rossini e del 2019 con il Requiem di Verdi. Il concerto sarà registrato dalla Rai e trasmesso la sera del venerdì santo in eurovisione dopo la Via Crucis del papa al Colosseo. Importanti appuntamenti sovranazionali infine attendono il Teatro di San Carlo: nel 2020 l'Orchestra sarà ospite del Festival di Pentecoste di Salisburgo e nel 2021 una grande tournée in Cina con il Maestro Zubin Mehta.

