“Nel Paese delle Meraviglie", il recital in streaming per la giornata della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, lunedì 8 marzo, si terrà in diretta streaming il recital Nel paese delle meraviglie. (Link Streaming: rtmp://x.rtmp.youtube.com/live2) Protagonista Melania Giglio, diretta da Marco Carniti. La pièce è proposta in ricordo di Flavia Bideri, fondatrice e prima presidente della onlus Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) per sostenere le donne che lottano contro questa malattia.

È il racconto di un viaggio fantastico che vive Mela, scaraventata dal mondo reale al Paese delle Meraviglie. La scena è occupata interamente da un enorme abitoscenografia realizzato da Fabiana Di Marco. L’originale e caleidoscopico abito conduce gli spettatori in uno strano e immaginario mondo delle meraviglie. Le canzoni dello spettacolo saranno tutte rigorosamente eseguite dal vivo. Come era accaduto ad Alice, anche Mela cade nella tana del Bianconiglio. Si ritrova stupita ad esplorare una nuova e folle realtà con curiosità e divertimento. Nel Paese delle Meraviglie non ci sono regole, le leggi sono completamente nuove e spiazzanti. Mela possiede un’unica guida per esplorare un universo completamente sconosciuto: le voci che affollano questo mondo fantastico e che la aiuteranno a riscoprire che cosa siano gioia, passione, divertimento, follia e desiderio. A poco a poco la protagonista comincerà a rammentare se stessa, a ricostruire la propria identità, sentendosi a volte gigantesca, a volte piccolissima. Alla fine della sua avventura ricorderà anche il motivo per cui era stata scaraventata in questa enorme scatola magica e, con un inatteso colpo di scena, svelerà il mistero della sua presenza in questo e nell’altro mondo.

