«Un perdente di successo», al Teatro della Pergola di Firenze l'autobiografia di Giorgio Albertazzi

L’infanzia, l’adolescenza, la famiglia, gli studi, la guerra, gli amori, i personaggi. Domenica 8 ottobre alle 19:30 Mariangela D’Abbraccio, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, portano in scena al Teatro della Pergola di Firenze l'autobiografia di Giorgio Albertazzi «Un perdente di successo» a 100 anni dalla sua nascita. Con Musica da Ripostiglio e Gianluca Casadei.

Maestro indiscusso del teatro italiano, Albertazzi nelle sue memorie ci restituisce il ritratto di un uomo, e di un attore, contraddistinto dalla libertà intellettuale, dall’intensità delle sue passioni e dal suo talento.

Un artista che ha vissuto recitando e ha recitato la vita negando al tempo stesso, con un ironico sorriso, entrambe le cose. Ha saputo ottenere tutto, ma non ha saputo (e voluto) conservare nulla: un perdente per distrazione, ma di grandissimo successo. Il progetto, con l’adattamento di Mariangela D’Abbraccio e la produzione di Stefano Francioni produzioni srl, è stato ideato e curato personalmente da Pia Tolomei, vedova di Giorgio Albertazzi.

Giorgio Albertazzi

Giorgio Albertazzi è stato un uomo dalle mille sfaccettature: spirito ribelle, anticonformista – tanto che Dario Fo lo chiamava “l’anarchico” –, un attore indimenticabile nel panorama teatrale italiano. Le luci, il successo, ciò che lo ha reso celebre al pubblico sono gli innumerevoli ruoli interpretati magistralmente, da Shakespeare a Sofocle, da D’Annunzio a Pirandello, la vocazione totale verso il teatro che ha sempre preferito al cinema, i personaggi memorabili come l’imperatore Adriano tratto dal romanzo di Marguerite Yourcenar, l’autentico divo della televisione italiana negli anni Sessanta. L’Albertazzi “perdente” è, invece, più difficile da inquadrare, ma coinvolge molti aspetti della sua vita privata e delle sue scelte personali, come il passato da repubblichino mai rinnegato e gli anni di carcere fatti proprio per questa ragione.

A 100 anni dalla sua nascita, tre grandi attrici come Mariangela D'Abbraccio, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, da sempre legate al Maestro, artisticamente e affettivamente, portano in scena al Teatro della Pergola, domenica 8 ottobre alle 19:30, «Un perdente di successo», l'autobiografia di questo outsider incorreggibile, contrappuntata dalle sue poesie (pubblicate postume), da frammenti di prosa, musiche e canzoni (amate da Albertazzi e che più gli assomigliavano). Insieme a loro, Musica da Ripostiglio (Luca Pirozzi, Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli ed Emanuele Pellegrini) e Gianluca Casadei, per restituire agli spettatori uno spirito ribelle, anticonformista, indimenticabile nel panorama teatrale italiano.

Il progetto è stato ideato e curato personalmente da Pia Tolomei, vedova di Giorgio Albertazzi.

Info e biglietti

La biglietteria del Teatro della Pergola è in via della Pergola n. 30, ed è aperta dal lunedì al sabato, ore 10 - 19 (055.0763333 / biglietteria@teatrodellapergola.com). Nelle sere di spettacolo, a partire da un’ora prima dell’alzata di sipario. Online è possibile acquistare i biglietti su Vivaticket. Posto unico € 15.