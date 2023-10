Matthew McConaughey: una star di Hollywood nella nuova collana per bambini ‘La nave dei Piccoli’

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 11:13

C’è un nuovo orizzonte di avventure letterarie destinato a coinvolgere per i bambini e i ragazzi e a proporlo è La nave di Teseo. La collana ‘La nave dei Piccoli’ è destinata a ospitare libri illustrati creati da autori di prestigio nel mondo del disegno, dell’illustrazione e della narrativa. A inaugurare le pubblicazioni sono i progetti di due autori best-seller e una vera e propria rivelazione che arriva direttamente da Hollywood. “Con il libro di Andrea e Malina De Carlo, ‘I vestiti di Batuc’, ci sarà anche ‘Solo Perché’, primo libro per bambini di Matthew McConaughey”, dichiara Elisabetta Sgarbi, publisher La nave di Teseo. “E poi non è detto che non salpi anche una nave dei Ragazzi”. Matthew McConaughey, attore premio Oscar e autore di successo del romanzo ‘Greenlights’, debutta con il suo primo libro per bambini, ‘Solo Perché’. Al primo posto delle classifiche internazionali, questa raccolta di lezioni profonde e divertenti è destinata ai piccoli lettori. Ma si fa apprezzare anche dagli adulti, per imparare per vivere una vita migliore e abbracciare la propria unicità. In ‘Solo Perché’ Matthew McConaughey esplora sfumature e contraddizioni della vita attraverso storie illustrate da Renée Kurilla. La star di Hollywood insieme a Kurilla riesce a regalare uno nuovo sguardo sulla vita nel segno dell’accettazione di sé. Foto Kikapress – Ufficio Stampa Salani / Music: Korben



