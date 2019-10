Gigi e Ross in scena al Teatro Garbatella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra un'imitazione e l'altra sul primo canale il duo comico, tra i protagonisti del talentdi, trova tempo anche per il teatro. E' un debutto quello che va in scena nel primo weekend di ottobre al Teatro Garbatella, dove Gigi e Ross saranno in scena fino a domenica 6 ottobre con, moderna fiaba di Neil Simon, riadattata e diretta dache già l'aveva affrontata in passato con Gaspare e Zuzzurro.Una commedia che vede protagonisti due scapoli che vivono nello stesso appartamento e che con grande passione e non poche difficoltà, dirigono e producono una rivista alternativa. Ma l'impegno spesso non basta e Andy e Norman devono fare i conti con la sempre frequente indisponibilità economica. In questo già precario equilibrio quotidiano, si inserisce l'avvenente personaggio di Sophie, vera e propria mina vagante interpretata dall'attrice, che da vita ad un'attraente e giovane bellezza che da poco occupa l'appartamento accanto ai due. Norman si innamora di lei sin da subito ed inizia una spietata corte che darà luogo a momenti di grande ilarità, mentre il collega Andy proverà altrettanto comicamente a riportare l'amico alla ragione e soprattutto a tornare a lavorare. Il rapporto tra i tre si intreccia sviluppando una serie di situazioni esilaranti, che disegnano con divertimento e sarcasmo le nevrosi dell'uomo contemporaneo. Nota curiosa la presenza nell'aria di, la cui voce da vita al personaggio "dietro le quinte" di Bessy.