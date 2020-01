Le “Domeniche indiane" al teatro India con la scena non convenzionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda “” all’insegna della creatività e dell’immaginazione, tra performer, dj set. Il nuovo appuntamento della rassegna del Teatro di Roma dedicata ai giovani spettatori e alle loro famiglie, e curata dalla compagnia teatrodelleapparizioni, si terrà doggi (dalle ore 10.30 alle ore 17) al Teatro India con una nuova esperienza teatrale non convenzionale. Infatti, il tema della giornata sono le parole, dette, lette, immaginate, difficili per pensieri articolati, o semplici per dire cose piccole e preziose.Le Domeniche Indiane - una domenica al mese al Teatro India (8 dicembre, 12 gennaio, 9 febbraio, 22 marzo, 26 aprile, 24 maggio, 14 giugno) - coinvolgono un pubblico di adulti, bambine e bambini intorno ad un tempo in cui condividere pratiche, sguardi, giochi e desideri. Per abitare lo spazio al di là della scena, sui perimetri, sopra il confine che connette il palco e la platea, per andare oltre. Una permanenza divertente, aperta e libera, per esplorare, vedere, danzare, ascoltare. Per costruire una comunità che cammina insieme.