“Alla ricerca di Orfeo” al teatro Argentina Musica e parole per la Filarmonica Romana

Musica e parola insieme, nella serata che l’presenta alil 5 marzo (ore 21)., questo il titolo, prende spunto dal mito di Orfeo, che nel corso di secoli ha ispirato la fantasia di artisti e letterati, musicisti e drammaturghi, dall’antichità ai giorni nostri. «Un Mito è come un piccolo specchio. Possiamo estrarlo dalla tasca e interrogarlo in ogni epoca, e fino a quando avrà qualcosa da dirci vorrà dire che la sua forza vitale non si è esaurita, o forse fino a quando siamo capaci di interrogarlo e dargli un nuovo senso, siamo noi ad essere ancora vivi». Ne sono convinti l’attrice Laura Torelli, voce recitante sul palco dell’Argentina, e Giorgio Tabacco alla guida dell’ensemble L’Astrée, formazione torinese che nel 2021 festeggia 30 anni di attività, specializzata nel repertorio sei-settecentesco che impiega strumenti antichi originali o copie ad essi conformi.