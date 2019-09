Al Teatro Argentina si ride (per non piangere) con l’Augusto, il clown dal naso rosso sempre ubriaco

Domenica 8 e lunedì 9 settembre al Teatro Argentina si ride (e si piange) con l’Augusto, il clown, l’idiota che combina disastri e riceve schiaffi finti, sempre ubriaco, col naso rosso e le scarpe grandi che sghignazza di tutto. Il Leone d’oro alla carriera della Biennale Danza 2019, Alessandro Sciarroni, presenta

Augusto

, inserito nella programmazione di Grandi Pianure, progetto del Teatro di Roma sulla coreografia contemporanea presentato nell’ambito di Short Theatre 2019. Lo spettacolo è incentrato sul bisogno di sentirsi amati e sul dolore, attraverso la messa a nudo di nove interpreti impegnati nella rappresentazione dell’emozione, un ostinato meccanismo espressivo basato sulla risata ad oltranza. Eccoli, allora, gli interpreti mentre ridono di continuo, senza concedere a loro stessi e al pubblico la possibilità di capirne la ragione. Eccoli, mentre camminano, corrono, si raggiungono e si abbracciano ridendo. Eccoli ancora, mentre giocano e ridono come adolescenti. Mentre sono costretti da una forza misteriosa a organizzare il loro riso ritmicamente e sonoramente. Si ride anche della violenza. Si ride fino a quando non ci si accorge che ci si è fatti male sul serio.



Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia 2019, performer, coreografo, regista, con alle spalle una formazione nell’ambito delle arti visive e diversi anni di pratica teatrale, è considerato come uno dei più innovativi autori europei (Prix Europa 2018). I suoi lavori sono rappresentati nei festival di danza e teatro contemporanei, musei e gallerie d’arte, così come in spazi non convenzionali e prevedono il coinvolgimento di professionisti provenienti da diverse discipline.

