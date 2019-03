"A tu per tu" con Morgan, Syria e Mariella Nava

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' una rassegna sulla canzone d'autore, dal titolo A Tu per Tu, diretta dae fortemente voluta dalla direzione del teatro Golden, nel quartiere San Giovanni. Qui la Di Michele e il direttore artistico dello spazio, hanno accolto alcuni dei protagonisti che prenderanno parte agli appuntamenti musicali che avranno inizio il 23 marzo e si protrarranno fino al 14 aprile in Via Taranto.Lo scopo principale dell'iniziativa è quello di divulgare la canzone italiana d'autore attraverso il racconto in musica e parole di alcuni dei suoi protagonisti:dei, che insieme daranno vita ad un programma di recital e progetti originali, tra cui alcuni inediti come quello della Casale o della Nava.E' la prima volta che il Golden ospita una rassegna sulla canzone, nella quale si esibiranno nomi della musica come quelli coinvolti dalla direzione, che saranno ogni volta anticipati da giovani talenti selezionati dalla talent scout Di Michele, la quale afferma: «Sono molto felice di aver conosciuto questo spazio, la cui assenza di palco permette un contatto diretto con il pubblico, amplificando ancor di più l'emozione di una esibizione» e continua dicendo, «Nella tradizione cantautorale gli aspetti autobiografici e narrativi sono fondamentali e per questo io e Maia abbiamo pensato ad una serie di incontri faccia a faccia tra pubblico e artista. Ogni cantautore si esibirà per due sere con il repertorio che meglio illustra il suo cammino artistico, ma anche raccontando storie e ricordando grandi autori»., sono questi i nomi dei giovani che si esibiranno con formula unplugged, modalità perfetta per lo spazio in cui avverranno gli incontri tra pubblico e artisti, al centro di una sorta di arena che permetterà la fruizione della musica per l'appunto "A Tu per Tu".La rassegna si concluderà domenica 14 aprile con lo spettacolo di"Noi duo", un family show con canzoni, gag, cabaret, ospiti d’onore e una band musicale, il cui ricavato andrà a sostegno dell’, l’associazione che da anni svolge la sua attività a sostegno dei bambini malati di cancro.