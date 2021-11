Zerocalcare, dopo la serie Netflix arriva in libreria "Niente di nuovo sul fronte Rebibbia"

Mentre piovono commenti positivi sulla serie Netflix 'Strappare lungo i bordi', Zerocalcare si prepara a tornare in libreria con 'Niente di nuovo sul fronte Rebibbia', una nuova raccolta di storie in cui si occupa di temi importanti e digressioni personali. La raccolta uscirà il 25 novembre edita da Bao Publishing. Dalla condizione dei carcerati a inizio pandemia, all’importanza della sanità territoriale, dal tema della cancel culture al reportage di viaggio nel Kurdistan iracheno, questo ponderoso volume non fa sconti al lettore. Nella storia finale, l’autore racconta i dubbi e le ansie dell’ultimo anno, in cui il mondo si interrogava sul futuro e lui cercava di capire una volta per tutte cosa fare da grande. Foto: Bao Publishing/Musica: Elevate from BenSound

