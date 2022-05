Pechino Express, Enzo Miccio vola sulla zip line più lunga del mondo: il volo da brividi

Venerdì 6 Maggio 2022, 14:54

Il momento clou dell’episodio di ieri di Pechino Express (su Sky Uno ogni giovedì alle 21:15 e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), la semifinale di questa gara straordinaria, è stata sicuramente la prova sulla zip line a Jebel Jais, negli Emirati Arabi. È la più lunga del mondo, un vero spettacolo ma soprattutto una incredibile scarica di adrenalina a cui si sono sottoposte – non senza paura – le quattro coppie ancora in gara. Ma prima di loro, l’ha testata proprio Enzo Miccio, alla guida di questo viaggio insieme a Costantino. La sua prova, con tanto di momento thrilling finale, è stata elettrizzante e irresistibile (vista da casa, ovviamente).

(Immagini concesse da Sky; pechinoexpress.sky.it)

