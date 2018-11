The Jackal, Casa Surace, Diana Del Bufalo: al via la sesta edizione del Roma Web Fest

Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e poi ancorae l'inedita coppia. Un ricco programma di incontri a partire, vedrà il susseguirsi di grandi nomi protagonisti dell'etere. Un vero e proprio evento cult per tutti gli appassionati del web, che quest'anno guarderanno al, il festival internazionale dedicato alle webseries e ai fashion film giunto alla sua, come una vera parata di fenomeni dal web, promossa sin dal principio dal MiBACT della Regione Lazio, la Roma e Lazio Film Commission e SIAE.I geniali beniamini della rete saranno ospiti della kermesse promossa da Micromegas Comunicazione e diretta artisticamente da, che quest'anno accoglierà i suoi ospiti presso la. Non solo web ma anche cinema e televisione. Tanti i volti noti attesi a Villa Borghese, da, passando pere tanti altri ancora. Un programma ricco di novità, realizzato grazie alla collaborazione di importanti aziende di settore, con incontri in cui si tratteranno temi come la Branded Content con Luca Vecchi, ma anche confronti con chi ha da tempo superato il milione di followers. Momenti di vera e propria formazione per chi ambisce a mostrare in rete il proprio potenziale, nella speranza di trovare il colpo di genio che gli garantisca un costante flusso di. Il tutto alla presenza istituzionale di, Sottosegretario di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, seguita dal professor, docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso La Sapienza e dal presidente APT. Non solo web ma anche e soprattutto realtà, grazie ai numeri esaminati insieme ade portati al centro dell'attenzione del grande pubblico con l'intervento dei The Jackal. Per la sezione "Talenti fuori e dentro la rete", arrivano creativi comedi, l'attore e ballerino, la scrittrice, il produttoree poi ancorae ancora molti.Non mancheranno come al solito le proiezioni in anteprima, dove a tenere banco sarà la coppia Del Bufalo-Chillemi, con il format scritto insieme a, da cui è nata la webserie sceneggiata e diretta da. Seguirà l'anteprima del progetto, webserie scritta dae diretta da, che vede protagoniste insieme alla Fiorelli, le attrici, quest'ultima tra le protagoniste del fortunato daily time, in onda tutti i giorni su Rai1; e poi ancora, con(degli Actual). Anteprime preambolo di altri e più discussi argomenti, come quello degli odiati/amati influencer, per cui saranno presenti. Immancabili saranno le opere protagoniste del premio Movieland, dedicato alla promozione del territorio della Regione Lazio in collaborazione con Roma Lazio Film Commission, grazie all'attività promossa dalla direttrice, che permetterà al vincitore di ottenere un premio allo sviluppo del valore di tremila euro. Dal programma televisivo, nasce il nuovo portale omonimo della comicità in rete, che sarà presentato dal produttoreTanti i premi in palio da parte dei partner che sostengono il festival, partendo da Rai Cinema Channel con un contratto di tremila euro in diritti, passando per Panalight con premi in servizi per un valore di cinquemila euro e poi i device di ultima generazione omaggiati da Wiko Mobile, o gli ultimi modelli di console per videogiochi offerti dalla Sony. E poi ancora una serie di servizi offerti da 2F Cinerent, West 46th Films, Laser Film, Minerva, non dimenticando la formazione, con workshop offerti da Massimiliano Bruno, fino ad un contratto di distribuzione festivaliera nazionale da parte di Premier Film Awards. Dall'estero saranno presenti anche i direttori dei webfest di(Young Man Kang) di(Luis Felipe Alvarado),(Harrison Lawrence), nonché il registache presenterà il suo nuovo progetto co-prodotto tra Italia e Argentina.