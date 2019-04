Tommaso Paradiso (TheGiornalisti) sta male: «Scusate, non ho voce». E il concerto salta

«Scusate amici, ditemi che devo fare. Non ho voce. Se volete io stasera continuo il concerto ma vi prometto che lo rifacciamo gratis per voi, non buttate il biglietto». Ieri sul palco del PalaFlorio di Bari Tommaso Paradiso senza voce a causa di una laringotracheite all'improvviso si è bloccato interrompendo il concerto dei TheGiornalisti. A fatica e in evidente difficoltà di voce ha ripreso a cantare promettendo di tornare. Poi su Instagram ha annunciato il cambio della data di Reggio Calabria al 4 maggio.

La sera stessa al rientro dopo l'esibizione su Instagram ha voluto ringraziare nuovamente tutti i ragazzi presenti al concerto confermando la sua promesso e indicando la nuova data di Reggio Calabria.

«Prima di ogni cosa io vi ringrazio - scrive nelle stories - Abbiamo un feeling che non si puà spiegare. Ho una laringotracheite che mi ha fottuto. Stasera a Bari ho dato tutto e voi più di me. I dottori mi hanno vietato di parlare per almeno i prossimi tre giorni. E lo farò. Però continuerò a fare stories, così giusto per restare in contatto. Saranno stories mute ma andrà bene lo stesso. La promessa che ho fatto per il pubblico di Bari la manterrò. Recupereremo il concerto di Reggio Calabria il 4 maggio. Vi voglio tanto bene. Buonanotte amici miei. Provo a dormire. Love».

