Operaio ucciso a colpi di pistola mentre lavorava a Reggio Calabria, Domenico Oppedisano aveva 24 anni

Un operaio di 24 anni è stato ucciso a colpi di pistola in una zona di campagna in località Prateria e San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, Domenico Oppedisano, stava lavorando quando è stato sparato da ignoti.

Oppedisano è morto durante il trasporto verso l'ospedale di Polistena. Sul posto stanno operando i carabinieri per individuare il movente dell'omicidio. Secondo le prime informazioni la vittima non aveva precedenti penali né legami con la criminalità organizzata.