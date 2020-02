Il concerto diretto dal Maestro Tan Dun annullato a causa del blocco del traffico aereo per il coronavirus

A causa del blocco del traffico aereo attualmente in vigore, il concerto diretto dal Maestro Tan Dun, “ Buddha Passion ”, in programma il 6, il 7 e l'8 febbraio, per la stagione dell'Accademia di Santa Cecilia, al Parco della Musica, è rinviato a data da destinarsi.



“Buddha Passion” sarà sostituito dal seguente programma: l'Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia saranno diretti da Alexander Sladkovsky che proporrà Čajkovskij, Sinfonia n. 1 “Sogni d’inverno” Čajkovskij, Eugenio Onegin: Entr'acte e Valzer Rimskij-Korsakov, Capriccio spagnolo Čajkovskij, Ouverture 1812 © RIPRODUZIONE RISERVATA