Silent Bob e Sick Budd, ecco il nuovo album "Habitat cielo": via anche all'instore tour e i concerti

Dopo il successo di “Piano B” e “Piove ancora”, che hanno superato oltre 160 milioni di ascolti, venerdì 31 marzo esce in fisico e digitale “Habitat cielo”, nuovo disco d’inediti che segna l’atteso ritorno in musica di Silent Bob. Il disco, disponibile in formato Cd ed Lp, in uscita su etichetta Bullz Records, licenza esclusiva Believe Artist Services, si compone di 12 brani inediti ed è prodotto interamente da Sick Budd, producer che insieme a Silent Bob ha saputo disegnare un’identità musicale unica ed inconfondibile.

I due artisti da venerdì 31 marzo saranno impegnati con l’“Habitat cielo instore tour” per l’atteso incontro con il pubblico nelle principali città italiane e a maggio saranno grandi protagonisti con due speciali concerti previsti dall“Habitat cielo tour” il prossimo 12 maggio all’Orion di Roma e il 19 maggio al Fabrique di Milano.

Grazie ad un sound magnetico in grado di catturare sin dai primi ascolti attraverso "Habitat cielo" Silent Bob & Sick Budd, una coppia ormai consolidata che negli anni, è riuscita a creare un legame indissolubile, tornano così prepotentemente sulla scena musicale urban contemporanea.

Da venerdì 31 Marzo Silent Bob & Sick Budd incontreranno il pubblico nelle principali città italiane in occasione dell’uscita del disco. L’Habitat cielo instore tour farà tappa Venerdì 31 Marzo a Milano,Sabato 1Aprile a Bologna, Lunedì 3 Aprile a Roma, Martedì 4 Aprile a Napoli e Mercoledì 5 Aprile a Torino.