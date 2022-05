‘Ri-Party-Amo’, Jovanotti: «Il più grande progetto di recupero delle aree ecologiche in Italia»

Martedì 3 Maggio 2022, 14:40

Davanti agli studenti dell’Università Bicocca di Milano Jovanotti ha raccontato l’iniziativa che prenderà vita con l’estate 2022. Il ‘Jova Beach Party’ scalda i motori e alza l’asticella del suo impegno a tutela della natura con ‘Ri-Party-Amo’ nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e WWF Italia. “Oggi non esiste ambito delle attività umane che possa dirsi fuori dalle questioni ambientali, qualsiasi impresa ha a che fare con questo – esordisce Jovanotti in un’aula magna piena come non si vedeva da un paio di anni – Questo è il più grande progetto di recupero e ripristino delle aree ecologiche più grande mai fatto in Italia”, annuncia ila cantautore. “E mi fa piacere sapere che nasca da qualcosa che è effimero come un concerto. ‘Ri-Party-Amo’ permetterà la pulizia e il ripristino di 20milioni di metri quadrati di aree naturali critiche, ovvero invase da plastiche, rifiuti e liquami che rendono malato il nostro ambiente”. Foto Maikid / Credits Ufficio Stampa

